Kleine Schritte zur Gleichberechtigung

Seit dem 1. Juli 2017 ist mit Carrie Lam erstmals eine Frau Regierungschefin in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong. »Inwiefern sich das konkret in der Politik niederschlagen wird, können wir in dieser kurzen Zeit noch nicht abschätzen. Aber ich glaube, schon der Fakt für sich genommen ist als Signal wichtig – gerade an viele jüngere Frauen«, meint Lisa Moore, leitende Mitarbeiterin bei The Women’s Foundation (TWF). Die 2004 gegründete Nichtregierungsorganisation engagiert sich für die Verbesserung der Situation von Mädchen und Frauen in Hongkong. In der Wirtschaftsmetropole, 1997 als ehemalige britische Kronkolonie in chinesische Hoheit zurückgegangen und für 50 Jahre mit Sonderrechten ausgestattet, herrscht in allen Lebensbereichen zugespitzte kapitalistische Konkurrenz. Oftmals stehen gerade Frauen unter sehr hohem Wettbewerbsdruck. Denn auch hier haben sie es in Sachen Karriere deutlich schwerer als Männer.

Die Stiftung hat ihren Hauptsitz...