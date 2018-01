Lieber im Wald

Der Schriftsteller Frank Schäfer dürfte nicht nur Freunden guter Literatur, sondern auch vielen Liebhabern härterer Musik ein Begriff sein, denn in regelmäßigen Abständen schreibt er etwa in der jungen Welt über Neuerscheinungen aus dem düsteren Reich des Heavy Metal. Wie eloquent er auch über gänzlich andere Themen zu schreiben vermag, beweist Schäfer nun in der Biographie, die er dem US-amerikanischen Schriftsteller und Naturliebhaber Henry David Thoreau (1817–1862) gewidmet hat (siehe jW-Wochenendbeilage vom 21./22.10.2017).

Die Natur wird zwar momentan in allerlei Büchern besonders gelobt und gehuldigt, aber trotzdem wird weiterhin an ihr Raubbau betrieben, wie es in der Logik des Kapitalismus liegt. Einerseits erklären Wissenschaftler einer interessierten Leserschaft genau, wie Bäume in den Tag hinein leben, was für Wesen auf wenigen Metern Waldboden existieren und wann der Wolf den deutschen Wald nun gänzlich zurückerobert hat. Doch zugleich werden ...