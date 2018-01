Stationen

Papst Franziskus und der Machtkampf im Vatikan

»Pro Pope Francis« heißt eine länderübergreifende Initiative, die Ende Oktober 2017 Papst Franziskus zur Seite sprang – gegen die noch dunkleren Dunkelmänner in seinem Klub. In einem an den Papst adressierten Brief bitten ihn mehr als 1.000 Persönlichkeiten aus Kirche und Gesellschaft, von seinem eingeschlagenen Weg nicht abzuweichen. Kann sich der erste Papst aus Lateinamerika mit seinen bereits im Konklave angekündigten Kirchenumbauplänen durchsetzen? Was hat sich seit der Wahl von Jorge Mario Bergoglio im Jahr 2013 in der katholischen Kirche tatsächlich verändert? Doch: Einiges.

BR Fernsehen, 19.00

Kenia: Kein Platz für wilde Tiere

Löwen spazieren auf der Straße, Hyänen wi...