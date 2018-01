Kroske, Richter

Mit 31 kam Gerd Kroskes große Chance. Als 1989 manches gärte, war er in Leipzig an der richtigen Stelle. Dort aufgewachsen hatte er an der Berliner Humboldt-Uni und der Hochschule für Film und Fernsehen studiert und beim DEFA-Dokumentarfilmstudio als Autor und Dramaturg begonnen. Nun filmte er bei den Montagsdemonstrationen und wurde Koregisseur neben Andreas Voigt. Ihr Film »Leipzig im Herbst« konnte schon im November bei der Leipziger Dokumentarfilmwoche uraufgeführt werden. Die Filmemacher zeigten mit großer Offenheit entscheidende Widersprüche der DDR-Gesellschaft.

Gerd Kroske war nun ein anerkannter Regisseur und konnte Filme wie die »Kehraus«-Trilogie (1990–2006) und »Vokzal – Bahnhof Brest« (1994) teilweise noch bei der DEFA realisieren. Kroske zählt zu den Filmemachern, die sich auch für den jeweils anderen Teils der deutsch-deutschen Geschichte interessieren. Das b...