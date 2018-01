Rechtsschwenk, marsch!

Die CSU steht mächtig unter Druck. Schwer wiegt bei den Christsozialen die Angst, bei den im Herbst dieses Jahres anstehenden Landtagswahlen in Bayern die absolute Mehrheit zu verlieren. Zwar legte die CSU in einer am Dienstag veröffentlichten Meinungsumfrage zur Landtagswahl, die das Hamburger Umfrageinstitut GMS im Auftrag von Sat 1 Bayern durchgeführt hatte, um zwei Prozentpunkte auf 39 Prozent zu, verharrt damit aber auch weiterhin unter der 40-Prozent-Marke, was in Bayern als unterirdisch gilt.

Bevor die Sondierungsgespräche zwischen CDU/CSU und SPD am Sonntag offiziell beginnen, kommen die Verhandlungspartner am heutigen Mittwoch im kleinen Kreis zusammen, um die Gespräche vorzubereiten. Die Stimmung könnte schlechter kaum sein. So ging die CSU in den letzten Tagen vor allem im Bereich der Flüchtlings- und Migrationspolitik verstärkt auf Konfrontationskurs zu den Sozialdemokraten und ließ im Vorfeld ihrer am Donnerstag beginnenden Klausurtagung ihre...