Auf der Nadelspitze

Eine Tragikomödie, die in einer Schule spielt, aber ohne Schüler auskommt – wer schreibt denn so was? Jan Weiler, der mit »Eingeschlossene Gesellschaft« (WDR 2017; drei Teile, Ursendung Di., Mi., Do., jeweils 19 Uhr, WDR 3) die deutsche Entsprechung zu einem High-School-Drama vorlegt. Nach Schulschluss wird ein halbes Dutzend Lehrer im Lehrerzimmer eingesperrt, weil ein Vater mit der Handfeuerwaffe die Abiturzulassung seines Sohnes erzwingen will. Die Lehrer sollen zwar zu einem positiven Ergebnis für den Sprössling kommen, aber auf Grundlage einer »objektiven« Zeugniskonferenz. Das funktioniert natürlich nicht, statt dessen beschuldigen sich die unter Druck gesetzten Pädagogen gegenseitig diverser Missetaten, von der Veruntreuung von Schulgeldern bis zu Affären mit Schülern.

Gesine Schmidts Hörspiel »Die Nutznießer – ›Arisierung‹ in Göttingen« (NDR 2018; Ursendung Mi., 20 Uhr, NDR Kultur) handelt von der Enteignungen von Juden während der Nazizeit, wohi...