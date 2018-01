Viele Beulen am Helm

Als 14jähriger merkte er sich in der Nachkriegszeit den Satz »Sag es anders«, den in seiner Geburtsstadt Dresden ein Pastor formulierte. In seinem neuen Buch sagt der inzwischen 86jährige Harald Kretzschmar, der in Kleinmachnow weiter unermüdlich zeichnet und schreibt, tatsächlich alles anders, als es dem Mainstream genehm ist, und bringt es so auch mit dem Filzstift aufs Papier. »Stets erlebe ich das Falsche. Der alternative Künstlerreport« ist der Titel.

Sagenhaft gründlich verquickt Kretzschmar seine Autobiografie mit den Biografien und Werkgeschichten derer, die ihn beeinflussten und prägten, denen er auf die Sprünge half, die ihn zu Höhenflügen animierten oder ihm klar machten, dass das, was in der DDR an Karikaturen geschaffen, gedruckt oder auch nicht gedruckt wurde, nicht das Schlechteste war und sich international sehen lassen konnte. Den Dank, den er ihnen schuldet, trägt er mit freundlich-ironischen Porträtkarikaturen ab.

Die Periodisierung nac...