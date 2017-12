Kein Saublatt

Die deutsche Arbeiterbewegung war in einem Zeitraum, der sich in etwa mit dem der Existenz der II. Internationale (1889–1914) deckt, der Dreh- und Angelpunkt des internationalen Sozialismus. Die wesentliche Voraussetzung jener Blütezeit war nicht etwa ein besonders intimes Verhältnis zum Marxschen Denken, sondern die relativ frühe und trotz mancher Halbheiten ziemlich konsequente Verabschiedung der politischen Arbeiterorganisationen aus der intellektuellen Betreuung durch den bürgerlichen Liberalismus. Diese Ablösung setzte im Jahr 1863 ein und kam 1869, also noch vor der Formierung des deutschen Nationalstaats, mit der Gründung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP) in Eisenach zu einem vorläufigen Abschluss.

Am 4. Januar 1868 begann die letzte und wichtigste Etappe auf diesem Weg, als in Leipzig die erste Nummer des Demokratischen Wochenblatts unter der Redaktion von Wilhelm Liebknecht, zu diesem Zeitpunkt der maßgebliche Vertrauensmann von Marx...