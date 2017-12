Listen der Vernunft

Pop

Textor & Renz: »The Days of Never Coming Back and Never Getting No« (Trikont)

Kendrick Lamar: »Damn.« (Interscope)

Andreas Spechtl: »Thinking About Tomorrow, and How to Build it« (Bureau B)

Andreas Dorau: »Die Liebe und der Ärger der Anderen« (Staatsakt)

Vijay Iyer Sextet: »Far From Over« (ECM)

V. A.: »Soul of a Nation (1968–1979) Afro-Centric Visions In The Age Of Black Power« (Soul Jazz)

Bestes Lied: International Music: »Mama, warum?« (Selbstverlag)

Christof Meueler

Klassik

Tschaikowsky: Symphonie Nr. 6 h-moll op. 74 (Pathétique). MusicAeterna/Teodor Currentzis (Sony Classical)

Beethoven: Klaviersonaten op. 27/2 (Mondscheinsonate), 31/2 (Sturm), 53 (Waldstein). Alexei Lubimov auf einem Érard (Alpha/Outhere music)

Mendelssohn: Violinkonzert e-moll op. 64, Die Hebriden op. 26, Sinfonie Nr. 5 D-Dur op. 107. Isabelle Faust/Freiburger Barockorchester/Pablo Heras-Casado (Harmonia Mundi France)

De Meglio 1826. Mozart: Sonate K. 533/494; Clementi: Sona...