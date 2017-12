Arm und krank: Das unfaire Gesundheitssystem

Noch mal zur Erinnerung, in all dem Taumel und Lichterglanz, in welchem Land wir eigentlich leben. Gabriele H. ist arm. Als alleinerziehende Mutter eines 13jährigen Jungen muss sie mit gerade einmal 300 Euro im Monat auskommen. Das sind zehn Euro pro Tag. Da bleibt nichts übrig. So kann es sein, dass Gabriele H. zwar von ihrer Hausärztin ein Rezept über eine achtmalige Rückentherapie verschrieben bekommt, sie aber es nicht einlösen kann, weil ihr die 20 Euro Zuzahlung fehlen.

