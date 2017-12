Kreuzgang im Koffer

Es war der zweite Weihnachtsfeiertag, als Herr P gegen 13 Uhr mit einem Koffer in der Hand den neuen blitzschnellen Zug nach Erfurt bestieg. Herr P hatte natürlich reserviert und wusste auch, dass er in Waggon 21 einsteigen muss, und dennoch stand er bei der Einfahrt des Zuges am falschen Ende des Bahnsteiges. Änderung der Wagenreihung, natürlich. Nicht angekündigt, natürlich. In den Gängen des Turbo-ICE bildeten sich lange Staus in beiden Stehrichtungen, weil sich jeder ordnungsgemäß reservierte Fahrgast von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne durchschieben musste, in der Regel eine Karawane übergroßer Koffer hinter sich herziehend.

Zu spät war der Zug auch, natürlich, zehn Minuten – die sich allerdings bis Erfurt auf nur vier Minuten reduziert hatten, natü... – na, so was.

Wegen der unangekündigten Reduktion der Verspätung auf nur vier Minuten hatte Herr P in Erfurt ziemlich planmäßig eine halbe Stunde Aufenthalt. Normalerweise würde Herr P die...