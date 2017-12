Kliniken sollen »Tarifeinheit« nicht forcieren

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat die Klinikleitungen dazu aufgerufen, das sogenannte Tarifeinheitsgesetz nicht anzuwenden und mehrere Tarifverträge im Betrieb zuzulassen. »Sie würden sich ja selbst schaden, wenn sie auf einer verordneten Tarifeinheit bestehen würden, die von den Beschäftigten in den Krankenhäusern abgelehnt wird«, sagte der Vorsitzende des Marburger Bunds, Rudolf Henke, am Donnerstag der Deutschen Presseagentur in Berlin.

Mit dem Tarifeinheitsgesetz wollte die damalige Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) sicherstellen, dass es pro Betrieb nur einen Tarifvertrag geben kann. Die Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern im Betrieb setzt sich laut Gesetz durch. Vorgeblich sollte so ein Wettbewerb zwischen den Gewerkschaften vermieden werden. Tatsächlich dürfte die Ministerin aber das Ziel verfolgt haben, kleineren Spartengewerkschaften das Streikrecht zu nehmen und so Großkonzerne vor Arbeitskämpfen eines gutorganisierten Teil...