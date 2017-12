Halbherzige Rehabilitierung

In Sachen Selbstbestimmung sexueller Minderheiten gab es in diesem Jahr einige Erfolge. Die »Ehe für alle« wurde im Sommer nach langen Schaukämpfen im Bundestag ebenso beschlossen wie zuvor die Entschädigung und Rehabilitierung der Opfer des Schandparagraphen 175 des Strafgesetzbuches. Dieser hatte in der alten Bundesrepublik sexuelle Handlungen zwischen Männern noch bis 1994 unter Strafe gestellt. Bis 1969 hatte der Paragraph überdies in der von den Nazis verschärften Fassung gegolten. Erst nach der Annexion der DDR und im Rahmen der damaligen Rechtsangleichung wurde er ersatzlos gestrichen. In der DDR war er schon 1988 aus dem Strafgesetzbuch getilgt worden. Zuvor war er schon seit der Strafrechtsreform 1957 faktisch nicht mehr angewandt worden.

Vor allem Vertreter von SPD und Grünen haben in den vergangenen Jahren versucht, sich als Stimme der schwul-lesbischen Community zu inszenieren. Doch in den sieben Jahren der Koalition von SPD und Grünen unter d...