Todernst und martialisch, drunter macht es Jan Hieber, Leiter der Hamburger Sonderkommission »Schwarzer Block« nicht, wenn es um darum geht, mutmaßliche Straftäter unter den Protestierenden gegen den G-20-Gipfel im Juli zu erfassen. Unter anderem sein Satz, »Wir werden viele von euch kriegen«, bei einer Pressekonferenz Ende September zeigte, mit welch fanatischem Eifer Hieber und seine rund 170 Beamten ihre mit gigantischem Aufwand betriebene Aufgabe verfolgen, ein paar Flaschenwerfer und Plünderer vor Gericht zu zerren. Dafür schreckt er nicht davor zurück, einen Onlinepranger einzurichten.

Auch wenn die Größenordnung eine andere war, erinnert die Hetzjagd der Polizei auf Linke an die Jagd Joseph McCarthys auf Kommunisten, der Anfang der 50er in den USA echte und vermeintliche Kommunisten jagte. Wie der US-Senator nimmt es auch Hieber nicht immer so genau mit der Strafprozessordnung. Schon bei der Pressekonferenz im September ließ sich das erahnen. Man h...