Doktor Schiwago

Der russische Arzt Jurij Schiwago heiratet Tonja, die Tochter seiner Pflegeeltern, obwohl er sie nicht wirklich liebt. Er verliebt sich in die ebenfalls verheiratete Krankenschwester Lara, die seine Zuneigung erwidert. Aus Pflichtgefühl den Ehepartnern gegenüber beenden sie ihre Affäre. Doch in den Wirren des Ersten Weltkrieges und der Russischen Revolution treffen sie immer wieder aufeinander. Hach, nichts ist so romantisch wie die Revolution, nicht wahr? Mit Omar Sharif (Dr. Juri Schiwago), Julie Christie (Lara Antipowa), Geraldine Chaplin (Tonja), Alec Guinness (General Jewgraf Schiwago), Rod Steiger (Viktor Komarowski). USA/GB/I 1965. Regie: David Lean.

Arte, 20.15

Kir Royal (5)

Königliche Hoheit

Die König...