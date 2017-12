Nomaden der Arbeitswelt

Die Menschen sind ja schon länger sesshaft, und so gibt der Nomade auch nicht erst seit gestern das Urbild des ungebundenen Lebens ab, das sich von keiner Autorität gängeln lässt. Die vom Schriftsteller Bruce Chatwin erarbeitete Theorie des Nomadentums wurde nie veröffentlicht, aber schon in der »Muqadimma« (Einleitung), dem Hauptwerk des arabischen Historikers Ibn Chaldun aus dem 14. Jahrhundert, ist das Verhältnis von städtischer Zivilisation und nomadischer Freiheit von zentraler Bedeutung.

Zu neuer Blüte kommen romantische Vorstellungen vom Nomadenleben in der modernen Erwerbswelt. Deshalb widmete sich die Wirtschaftsbeilage »W« der Süddeutschen Zeitung am 25.11.2017 dem Thema Digitale Arbeitsnomaden. Immer mehr sogenannte Solo­selbständige und Kleinunternehmer nutzen die Möglichkeiten der heutigen Technologie und verlegen ihren Arbeitsplatz dorthin, wo andere Urlaub machen. Mehrere Tausend Deutsche sollen es vorziehen, ihre Jobs in klimatisch angeneh...