Moderierte Gentrifizierung

»Wir stecken bis zum Hals im Kapitalismus«, hatte die spätere Berliner Bausenatorin Katrin Lompscher (Partei Die Linke) bereits in ihrem Wahlkampf 2016 erklärt. Angesichts anhaltender Proteste versprach die ab Dezember 2016 amtierende Stadtregierung von SPD, Grünen und Die Linke Abhilfe. Die fast täglichen Konflikte zwischen Stadtbewohnern auf der einen Seite sowie Vermietern, Bauherren, Eigentümern und Staat auf der anderen könnten befriedet werden.

»Mehr Partizipation in Berlin – neue Qualität oder Bremsklotz?«, hieß es am Dienstag abend im Münzenbergsaal. Die Podiumsdiskussion in der Denkfabrik der Bundespartei Die Linke, der Rosa-Luxemburg-Stiftung, hatte zwar im Ankündigungstext in altmodisch-neoliberaler Diktion sogleich die »Dynamik« der Stadt gepriesen, wollte aber zur Aufklärung beitragen. Nach einem Jahr »rot-rot-grünem« Senat würden Bürgerbeteiligungskonzepte demnächst umgesetzt werden.

Es sei »erklärtes Ziel« der Berliner Regierungskoalition, ...