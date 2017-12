Wissen, wo man absteigt

Die Belegschaft der Berliner Filiale von Wombat’s City Hostels kommt nicht zur Ruhe. Nachdem seit Anfang Dezember schon zwei Warnstreiks stattgefunden hatten (jW berichtete), führte die Belegschaft gemeinsam mit der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) am Dienstag eine Protestaktion vor dem Eingang der Herberge in Berlin-Mitte durch. Lautstark machten Mitarbeiter und Gewerkschafter auf die Lage im Unternehmen aufmerksam. Verlangt wird, dass der Betrieb mit 50 Mitarbeitern sich endlich dem Branchentarifvertrag unterstellt. So zahlt Wombat’s seit Jahren nur wenig mehr als den gesetzlichen Mindestlohn von 8,84 Euro. Zusätzlich wurde mit der Aktion gegen die Betriebsleitung protestiert, die als Reaktion auf den Warnstreik vom 9. Dezember zwei Kündigungen aussprach und einem Gewerkschaftssekretär ein Hausverbot erteilte.

Vom Betrieb aussperren lassen wollte sich die Gewerkschaft aber nicht und ging juristisch gegen Wombat’s vor. »Wir haben für die k...