Moskau warnt vor Provokationen

Kurz nach der Ankündigung seiner Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2018 hat Wladimir Putin einen weitgehenden Rückzug der russischen Truppen aus Syrien angeordnet. »Ihr geht als Sieger, danke für euren Dienst«, sagte der Staatschef Anfang der Woche bei einem Besuch auf der russischen Luftwaffenbasis Hmeimim in Syrien – eine Botschaft an die russische Öffentlichkeit. Es ist offen, ob der Westen Putin dieses »Mission accomplished« drei Monate vor der Wahl gönnen wird. Russische Thinktanks haben deshalb Szenarien entwickelt, an welchen Fronten die USA und die EU versuchen könnten, Putins Wahlchancen zu beeinträchtigen.

Ganz oben bei den nach außen gelangten Befürchtungen stehen zwei reale Kriegsoptionen. Die eine wäre eine neue ukrainische Offensive im Donbass im Januar oder Februar. Sie würde Russland vor die Alternative stellen, seine militärische Unterstützung für die Volksrepubliken explizit zu machen oder einen demütigenden Rückzug anzutreten. Let...