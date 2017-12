Das wandelnde Bettlaken

»Ist da nicht irgendwas?« – »Was war denn da?« Ein Krach aus einem alten, leicht verstimmten Klavier schreckt im ziemlich lakonischen Film »A Ghost Story« ein Paar auf, das offenbar in einem Spukhaus wohnt. Später erfährt man, dass dieses Klavier immer schon da war. Unzählige Male wiederholt die das Haus anpreisende Maklerin ihr Mantra »It’s always been here. Es war schon immer da.« Das Haus ist gleichsam um das Klavier herum gebaut, damit Geisterhände auf zerbrochener Klaviatur spielen können.

So ein Spukhaus ist dazu da, einer Trauerarbeit einen festen Rahmen zu geben (aus Fenstern, Türen, Giebeln und Gittern). Zudem ist es beladen mit Bücherbergen und Geschichte. In diesem Fall ist seine Architektur denkbar unauffällig (keineswegs »gothic«), ein Flachbau irgendwo vermutlich in Texas (zumindest wurde der Film dort gedreht; es gibt noch andere Hinweise, die dies nahelegen). Die Bücherberge finden sich in Umzugskisten gestapelt, während die Geschichte ...