Wider die Verschwendung

Lebensmittelverschwendung ist ein großes Problem. Darauf wiesen am Dienstag in Berlin die Deutsche Umwelthilfe und der Verein Foodsharing hin. Letzterer beging sein fünfjähriges Bestehen und nahm das zum Anlass, Forderungen an Gesetzgeber und Bundesregierung vorzulegen. Mit einer »Mauer der Ignoranz« aus weggeworfenen Lebensmitteln wiesen die beiden Organisationen medienwirksam auf das Problem hin. 18 Millionen Tonnen Lebensmittel würden pro Jahr in Deutschland weggeworfen. Das entspricht rund 220 Kilogramm pro Kopf der Bevölkerung. Der Einzelhandelskonzern Rewe informiert auf seiner Internetseite ebenfalls über Lebensmittelverschwendung. Dort heißt es, dass der europäische Durchschnitt bei 105 Kilogramm pro Person und Jahr liegt. In Afrika, Süd- und Südostasien sind es sieben Kilogramm. Die Deutschen sind somit Weltmeister im Vernichten von Nahrung.

Laut Rewe haben die hierzulande jährlich weggeworfenen Lebensmittel einen Wert von 25 Milliarden Euro. Dem...