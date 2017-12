Bescherung dank Tarifvertrag

Nicht so feierlich: Fast jeder zweite Beschäftigte in der BRD erhält kein Weihnachtsgeld. Lediglich 55 Prozent der Arbeiter und Angestellten dürfen sich über die Sonderzahlung freuen. Auch bei deren Höhe gibt es je nach Beschäftigtengruppe große Unterschiede. Das zeigt eine Onlinebefragung, die im November vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung durchgeführt wurde. Insgesamt nahmen über 17.000 Lohnabhängige an der Umfrage auf www.lohnspiegel.de teil.

Wichtigster Faktor, wenn es darum geht, ob die Belegschaft Weihnachtsgeld erhält, ist die Tarifbindung des Unternehmens. So erklärt Thorsten Schulte von der Hans-Böckler-Stiftung in einer Pressemitteilung, dass in Unte...