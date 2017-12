Berlin fehlen Pfleger

Berlins Gesundheits- und Pflegesenatorin Dilek Kolat (SPD) will sich an Unternehmer und Gewerkschaft wenden, um die Tarifbindung in der Altenpflege zu stärken. Gelinge das nicht, drohe die Fehlentwicklung der Branche weiterzugehen, so Kolat am Montag bei einem Pressegespräch in der Hauptstadt. Insbesondere der Lohn der Pflegekräfte müsse dringend angehoben werden.

»In der Altenpflege fehlen Fachkräfte, gleichzeitig steigt der Bedarf an ihnen. Aber dieser Personalnotstand ist hausgemacht«, sagte die Senatorin. Schon heute würden Pflegedienste Leistungen nicht im nötigen Umfang anbieten können, dafür fehle ihnen das Personal. Bis 2030, so eine Berechnung der Senatsverwaltung, müssten 8.000 zusätzliche Fachkräfte angestellt werden. Um das zu schaffen, seien verstärkte Anstrengungen der Betriebe bei der Ausbildung junger Menschen nötig. Zudem müsse auch die Attraktivität des Berufs erhöht werden, insbesondere dessen Entlohnung. Die liegt in Berlin derzeit bei...