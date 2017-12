Wer ist der »Bad guy«?

Die derzeitige Debatte über Fake News und politische Manipulation im Internet läuft in der Regel so: Man macht einen Bösewicht aus und stellt Überlegungen an, wie dieser am effektivsten daran gehindert werden kann, die für sich genommen demokratische und saubere Netzkultur mit schmutzigen Tricks auf eine autoritäre Spur zu bringen. Der Übeltäter heißt dann wahlweise Rechtspopulismus, Wladimir Putin oder Donald Trump. Gelegentlich spielen alle drei bösen Buben sogar zusammen. Gleich mehrfach ist mir diese Sichtweise in den vergangenen Monaten auf Podiumsdiskussionen begegnet. Die »Bad guys«säßen in den Regierungen Russlands und der USA, sagte beispielsweise der Internetguru Jeff Jarvis am 27. September in einer später in Auszügen im österreichischen Fernsehen ausgestrahlten Diskussion in Wien mit dem Titel »Verantwortung in der digitalen Welt«. Die Plattformen der »sozialen Medien« würden benutzt, um starken Einfluss auf die Wahlkämpfe in liberalen Gesells...