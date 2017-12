Senat eiert rum

Eigentlich müsste die Tarifauseinandersetzung bei der Charité Facility Management GmbH (CFM) längst beigelegt sein. Stattdessen wird bei der Servicetochter des Berliner Uniklinikums wieder gestreikt. Am Freitag legten die Beschäftigten die Arbeit nieder, am Montag wollen sie um 14 Uhr vor der Aufsichtsratssitzung am Charitéplatz 1 in Berlin-Mitte protestieren. Denn allen Versprechen des von SPD, Grünen und Linkspartei gebildeten Senats zum Trotz will die CFM-Spitze einen regulären Tarifvertrag bis Mitte 2020 blockieren.

Ab dem 1. Januar 2019 wird Berlin wieder alleiniger Eigentümer der CFM sein. Die 2006 vom damaligen rot-roten Senat beschlossene Teilprivatisierung – 49 Prozent der Anteile werden von einem privaten Konsortium aus Dussmann, Vamed und Hellmann gehalten – soll zu diesem Zeitpunkt rückgängig gemacht werden. Dann wäre auch der Weg frei für einen Tarifvertrag, mit dem die Löhne des tariflosen Unternehmens sukzessive an das Niveau des Tarifvertr...