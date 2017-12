Polizei gelingt Mediencoup

»Schlag gegen Gewalttäter«, titelte die FAZ, »Jagd auf die Drahtzieher« schlagzeilte Spiegel online, »Soko Schwarzer Block greift durch« die Hamburger Morgenpost. So oder ähnlich lauteten die Überschriften zu den Beiträgen über die Razzien der Polizei, die sich am Dienstag morgen gegen 22 G-20-Gegner in acht Bundesländern gerichtet hatten. Für die Hamburger Polizei waren die Durchsuchungen ein gelungener Mediencoup. Überregionale Zeitungen berichteten ebenso wie lokale. Fast durchweg wurde die Behauptung der Polizei, die mit den sichergestellten Speichermedien erst belegt werden soll, bereits als Tatsache angenommen: Dass Krawalle beim G-20-Gipfel Anfang Juli »von langer Hand« vorbereitet waren. Außer Büchern fanden die Beamten bislang nichts Belastendes in den p...