BRD-Abschiebeflug ins Kriegsgebiet

Afghanische Behörden rechnen mit der planmäßigen Ankunft eines Abschiebeflugs aus Deutschland für diesen Donnerstag morgen (Ortszeit). Der Leiter der Beobachtungsgruppe für Abschiebungen, Faisurrahman Chadam, bestätigte der dpa am Mittwoch, der Charterflug sei ab Frankfurt am Main für Mittwoch abend (MEZ) angekündigt. »Die Zahl der Passagiere kennen wir noch nicht«, sagte er – es sollten aber per Vereinbarung mit Deutschland nicht mehr als 50 sein. Flüchtlingsaktivisten hatten von etwa 20 Passagieren gesprochen. Das Wochenheft Der Spiegel berichtete, es sollten sogar fast 80 ausgeflogen werden.

Unter den abgelehnten Asylbewerbern sollen neun Mä...