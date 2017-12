Ein Traum von Baum

Die Freigebigen

Das Wappen von Kanada zeigt das Blatt des Zuckerahorns, und in Indien haben die Früchte des Dasheri-Mangobaums den Status eines Nationalerbes. In Ontario steht unweit der Niagarafälle in Pelham ein Zuckerahornbaum namens Comfort. Er wurde nach der Familie benannt, die seit neun Generationen über ihn wacht. Er soll mit 500 Jahren der älteste Ahornbaum Kanadas sein. Im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh, in Kakori, schenkt der Dasheri-Mangobaum Früchte, die wegen ihres unvergleichlich aromatischen Geschmacks auf der ganzen Welt begehrt sind. Mehr Baum wagen!

Arte, 18.35

Schöne neue Shoppingwelt

Unser Kaufverhalten hat sich durch das Internet grundlegend verändert: Ob Einkaufsbummel oder Welt...