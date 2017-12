Nachschlag: Cuba? Yes!

Der New Yorker Kameramann Jon Alpert hat mehr als vier Jahrzehnte lang Kuba bereist. Die Ausrüstung, die er mit auf die Insel bringt, ändert sich, seine Bewunderung für die Revolution nicht. Zu Beginn seiner Langzeitdokumentation »Cuba and the Cameraman« schildert er soziale Notlagen in seiner Heimatstadt...