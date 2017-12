Verband: Bauern geht es gut

Nach langanhaltender Krise in Milch- und Schweinefleisch­erzeugung hat sich die Situation der Landwirte in der Bundesrepublik trotz Niedrigpreisen bei Getreide konsolidiert. Dies ist zumindest die Einschätzung des Deutschen Bauernverbandes (DBV), der am Dienstag in Berlin seinen »Situationsbericht 2017/2018« vorstellte. Danach stieg das durchschnittliche Betriebsergebnis im Wirtschaftsjahr 2016/17 um gut ein Drittel, wovon aber anstehende »existenzsichernden Neuinvestitionen« noch zu finanzieren seien. Vor allem für Milchbauern und Schweinehalter habe sich die Lage verbessert, während Ackerbauern zumindest nicht mehr im Minus seien, wie DBV-Präsident Joachim Rukwied vor Journalisten mitteilte. Zuvor waren die Einkommen in der Landwirtschaft wegen niedriger Weltmarktpreise für viele Produkte zwei Jahre in Folge gesunken. Das Vorkrisenniveau werde mit den aktuellen Ergebnissen allerdings noch »deutlich verfehlt«, betonte Rukwied.

Milchviehbetriebe konnten l...