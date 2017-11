Kein Licht am Ende des Tunnels

Am Donnerstag meldeten sich Kritiker des Bahnhofsprojekts »Stuttgart 21« zu Wort. Die steigenden Kosten könnten nach Einschätzung von Fahrgast- und Verkehrsverbänden negative Folgen für Bahn-Kunden bundesweit haben.

»Durch die fatalen Mehrkosten fehlt das Geld an anderer Stelle, beispielsweise für den dringenden Ausbau so mancher regionaler Strecke«, sagte Pro-Bahn-Sprecher Karl-Peter Neumann der Neuen Osnabrücker Zeitung. Auch der Landeschef des ökologischen Verkehrsclubs VCD, Matthias Lieb, sieht das so. Der Pforzheimer Zeitung sagte er: »Man sieht ja heute schon, dass die Fahrgäste mit großen Verspätungen konfrontiert sind.« Dies liege oft daran, dass es Weichen- und Signalstörungen gebe und Wagen- und Lokmaterial nicht richtig funktionierten. »Das sind alles Dinge, an denen man gespart hat. An denen wird nun noch mehr gespart werden müssen.«

Am Mittwoch war bekanntgeworden, dass die Bahn einen Kostenrahmen von 7,6 Milliarden Euro für das scharf kritis...