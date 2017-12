Verschollene Filmschätze

1948. Trauer um Mahatma Gandhi

Neu-Delhi, 31. Januar 1948: Noch nie haben sich so viele Menschen in den Straßen der indischen Hauptstadt versammelt. Das spirituelle Oberhaupt Mahatma Gandhi, die Inkarnation der Gewaltlosigkeit, war am Tag zuvor von einem hinduistischen Extremisten ermordet worden. Die letzten Filmaufnahmen von Gandhi sind da zwei Wochen alt. Gandhi befand sich im Hungerstreik, um ein Ende der Ausschreitungen zwischen Muslimen und Hindus zu erzwingen. Regie: Serge Viallet, Julien Gaurichon.

Arte, Sa., 18.00

Heinrich Böll, Ansichten eines Anarchisten

Am 21. Dezember 2017 wäre Heinrich Böll 100 Jahre alt geworden. Mit Hilfe von bisher unveröffentlichten Auszügen aus Kriegsta...