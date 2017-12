Proteste gegen Ende des Kohlestroms

Abermals hat die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) gegen einen raschen Ausstieg aus der Kohleverstromung protestiert. Eine mögliche Koalition aus Union und SPD müsse »mehr Realismus« in der Industrie- und Energiepolitik beweisen. In der neuen Legislaturperiode sei ein Modernisierungsschub für die Energiewende notwendig, mit Investitionen in Stromspeicher und -leitungen, so der IG-BCE-Chef Michael Vassiliadis am Freitag. »Für diese große Kraftanstrengung in der Klimapolitik bedarf es einer großen Koalition der Vernunft. Dafür werden wir uns in den nächsten Wochen und Monaten mit Nachdruck einsetzen.« Vor dem RWE-Braunkohle-Kraftwerk Niederaußem im Rheinischen Revier demonstrierten am Freitag zudem rund 3.000 Beschäftige gegen ein Ende des Kohlestroms.

Ergebnisse der Sondierungen zwischen Union, FDP und Grünen dürften nicht als Grundlage kommender Gespräche dienen, so Vassiliadis. Die vereinbarten Punkte seien »aus Extrem...