Chronistin der Weimarer Republik

Solidarität unter Frauen sei Gabriele Tergits »Gebot« gewesen, sie habe sich nach ihrer Auffassung »über alle sozialen Grenzen hinweg zu erstrecken«, schreibt Elke-Vera Kotowski in ihrer Kurzbiographie über das Credo der »Großstadtchronistin der Weimarer Republik«. Einen Namen machte sich die 1894 in Berlin als Elise Hirschmann geborene Tochter eines Großindustriellen als Journalistin und Gerichtsreporterin. Sie war die erste und einzige Frau im »Ort der Männer«, wie Tergit das Berliner Kriminalgericht einmal nannte. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Paul Schlesinger hob sie Anfang der 1920er Jahre ein neues literarisches Genre aus der Taufe: die Gerichtsreportage. Denn vor Gericht erkenne man sehr viel von den sozialen Verhältnissen einer Epoche, sagte Tergit einmal. In ihren Berichten ging es ihr, wie Kotowski zu Recht hervorhebt, um den Menschen hinter dem Angeklagten, sein individuelles Schicksal.

Tergits wichtigstes Thema waren die inhumanen Lebensbedingu...