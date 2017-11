Nachdem sie zunächst das elfte Gebot »Du sollst deinen Kirchentag selbst bezahlen« ausgerufen hatten, sehen sich Leipziger Atheisten nun veranlasst, das zwölfte zu verkünden: »Du sollst deine Kirche selbst bezahlen – nicht von Staats- und Hochschulgeldern«. Drängelt sich die Kirche etwa in die Universität Leipzig hinein?

Nach 12 Jahren Bauzeit ist Leipzigs neuer Uni-Campus am Augustusplatz fertig. Mit dem sogenannten Paulinum übergibt der Freistaat Sachsen am Freitag den Nachfolgebau für die 1968 gesprengte alte Paulinerkirche an die Hochschule. Glaube und Wissenschaft sind diametral entgegengesetzt. Am Samstag, wenn das »Paulinum« Bürgern zur Besichtigung offensteht, werden wir davor daran erinnern: Eine öffentliche Hochschule soll nicht mit der Kirche verbunden sein. Am folgenden Abend wird dort jedoch Gottesdienst gefeiert. Wir protestieren gegen die Bezeichnung des Gebäudes als »Universitätskirche St. Pauli«, sowie dagegen, dass es als Kirche genutzt ...