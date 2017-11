Offensive gegen die Korruption

Am heutigen Freitag sollen in der Dominikanischen Republik Verhandlungen zwischen Vertretern der Regierung und der Opposition Venezuelas eröffnet werden. Diesmal soll es dem Vernehmen nach nicht mehr, wie in der Vergangenheit, um vorsichtige Sondierungen gehen. Erwartet werden konkrete Vereinbarungen zwischen beiden Seiten. Gemunkelt wird in Caracas zum Beispiel darüber, dass als ein Ergebnis der Gespräche die eigentlich für Ende 2018 vorgesehenen Präsidentschaftswahlen auf das kommende Frühjahr vorgezogen werden.

Auszuschließen ist das nicht. Die verfassunggebende Versammlung in Caracas hatte bereits die Regionalwahlen von Dezember auf Oktober vorgezogen, und auch die ursprünglich für 2018 geplanten Kommunalwahlen finden bereits am 10. Dezember statt. Der Kampagnenmaschinerie der regierenden Vereinten Sozialistischen Partei Venezuelas (PSUV) käme es entgegen, ihre Anhänger auch nach der bevorstehenden Abstimmung in Bewegung zu halten. Nachdem sich die Re...