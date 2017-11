Diskriminierung macht krank

In allen größeren bundesdeutschen Städten finden am heutigen Freitag Aktionen und Mahnwachen anlässlich des Welt-AIDS-Tages statt, der in diesem Jahr zum 30. Mal begangen wird. Aktivistinnen und Aktivisten der lokalen AIDS-Hilfen werden dann an die Verstorbenen erinnern, Informationen über HIV und AIDS zur Verfügung stellen und um Solidarität mit den Betroffenen werben.

Dem Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge lebten Ende 2016 rund 88.400 HIV-Infizierte in der Bundesrepublik. Darunter 56.100 Männer, die auch oder ausschließlich sexuelle Kontakte zum eigenen Geschlecht haben, rund 11.200 Heterosexuelle und etwa 8.200 intravenöse Drogengebraucher. Im vergangenen Jahr haben sich, so die kürzlich veröffentlichten Zahlen des RKI, rund 3.100 Menschen mit HIV infiziert, womit die Zahl der Neuinfektionen im Vergleich zu 2015 konstant bleibt. »Bei der Gruppe der Männer, die Sex mit Männern haben, ist die Zahl der geschätzten Neuinfektionen in den vergangene...