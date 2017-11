Meinungsfreiheit auf Spanisch

Seine Partei liegt in Katalonien nur bei rund acht Prozent der Wählerstimmen, doch trotzdem führt Xavier García Albiol seit Wochen das große Wort. Der Chef des katalanischen Ablegers der Spanien regierenden Volkspartei (PP) fühlt sich bereits als Machthaber, seit sein Parteifreund, der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy, Katalonien im Oktober unter Zwangsverwaltung gestellt hat. Rajoys Stellvertreterin Soraya Sáenz de Santamaría ist seither de facto Regierungschefin Kataloniens. Sie hat sich seither allerdings erst einmal in der Region blicken lassen – am vergangenen Freitag bei einem Unternehmertreffen im Badeort S'Agaró. Den Job des Statthalters überlässt sie Albiol.

Dieser versucht sich im laufenden Wahlkampf für die am 21. Dezember stattfindenden katalanischen Parlamentswahlen als die wichtigste Stimme des prospanischen Lagers zu präsentieren, obwohl seine Partei in allen Umfragen noch hinter den rechtsliberalen »Ciutadans« und den kata...