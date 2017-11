Richter machen Weg frei

Boliviens Präsident Evo Morales kann sich bei den Wahlen 2019 erneut um einen Verbleib im höchsten Staatsamt des südamerikanischen Landes bewerben. Das Plurinationale Verfassungsgericht (TCP) Boliviens erklärte am Dienstag (Ortszeit) eine weitere Kandidatur des Staatschefs für rechtmäßig, obwohl die Verfassung des Landes die Möglichkeiten der Wiederwahl von Präsident, Abgeordneten, Gouverneuren, Bürgermeistern und anderen Mandatsträgern einschränkt. In den vergangenen Wochen hatten Basisgruppen jedoch den Druck erhöht, damit Morales im Amt bleiben kann. Sie sehen ihn als Garanten für eine Fortsetzung des sozialistischen Kurses in Bolivien.

Im Februar 2016 hatte Morales eine Volksabstimmung knapp verloren, die durch eine Verfassungsänderung seine erneu...