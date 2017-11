Mut der Frauen

Zahlreiche Skandale haben in den letzten Wochen Hollywood, das Zentrum der US-Filmindustrie, erschüttert. Es fielen Namen von Reichen und Prominenten, von Stars und Sternchen. Ausgelöst wurde dieses Beben durch die wachsende Zahl von Frauen, die den Filmproduzenten Harvey Weinstein wegen sexueller Übergriffe beschuldigt hatten. Ehrlich gesagt war mir der Name Weinstein zunächst völlig unbekannt. Ich hatte keine Ahnung, wer dieser Mann ist. In Hollywood ist Weinstein natürlich kein Unbekannter. Sein Verhalten gegenüber Frauen war dort schon lange ein offenes Geheimnis. In der Welt außerhalb Hollywoods schlugen die Beschuldigungen gegen ihn aber ein wie eine Bombe.

Es dauerte nicht lange, und nach den ersten Anschuldigungen brachen alle Dämme. Unter den vielen Frauen, die sich öffentlich mit ihren Vorwürfen gegen Weinstein zu Wort meldeten, war auch eine berühmte Schauspielerin, die durch einige der größten Blo...