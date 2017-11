Haferflocken-Rosinen-Kekse

»Ladykillers« (Großbritannien 1955) von Alexander Mackendrick erzählt eine Geschichte, die so unwahrscheinlich ist wie das Herbeifliegen des Weihnachtsmanns zu Heiligabend – aber deswegen nicht weniger reizvoll. Fünf Gauner (gespielt von Alec Guiness, Herbert Lom, Peter Sellers, Danny Green und Cecil Parker) nisten sich bei einer alten Dame im Haus ein, um von dort einen Überfall auf einen Geldtransport zu planen. Damit Mrs Wimmerforce (Kathie Johnson), so der Name der alten Dame, nicht misstrauisch wird, erzählen sie ihr, dass sie Musiker sind. Brav bringen sie zu jeder Besprechung ihre Instrumente mit und lassen einen Schallplattenspieler laufen, während sie reden. Mrs. Wimmerforce ist entzückt und klopft, so oft es geht, an die Tür, um ihren Tee anzubieten. Die gute Frau wirkt wie aus der Zeit gefallen mit ihrem feinen Geschirr, dem alten Wasserkocher und ihren drei Papageien, die ihr der längst verstorbene Ehemann hinterlassen hat. Mrs. Wimmerforces S...