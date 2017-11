Revolution live

»Uns trennt von gestern kein Abgrund, sondern die veränderte Lage«, heißt es bei Alexander Kluge. Aber wie hell oder dunkel malte man sich diese aus? Können uns vergangene Zukunftsvorstellungen etwas sagen? Was ist aus den Utopien von einst geworden, welcher pessimistische Ausblick wurde gar noch übertroffen? Unser Autor hat fünf Filme gesehen, die im Jahr 2017 spielen. (jW)

»The revolution will not be televised«, sang einst Gil Scott-Heron. Ein US-Spielfilm aus dem Jahr 1987 versucht, vom Gegenteil zu überzeugen. »Im Jahre 2017 ist die Weltwirtschaft zusammengebrochen. Nahrungsmittel, Rohstoffe und Öl sind knapp«, heißt es da im Vorspann. »Ein Polizeistaat (…) beherrscht das Land mit eiserner Hand. Das Fernsehen ist vom Staat kontrolliert, und eine sadistische Unterhaltungsshow ist zum populärsten Programm geworden. (…) Eine kleine Widerstandsgruppe hat es fertiggebracht, im Untergrund zu überleben.« Der abtrünnige Staatspolizist Ben Richards gerät auf d...