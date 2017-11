Streit um Krankenhausplan

Mehrfach hat sich die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) für mehr Klinikpersonal im Land stark gemacht. So etwa im Januar, als ihr Ressort in einer Pressemitteilung verkündete, dass die Landesregierung in den neuen Krankenhausplan »Mindestausstattung für Pflegekräfte und Ärzte aufnehmen« werde. 1.000 weitere Pflegekräfte sollten in die Häuser des Landes kommen. Im März – der Wahltermin rückte immer näher und die Gewerkschaft Verdi erhöhte im Kampf um mehr Personal den Druck in den Kliniken– bekräftigte Bachmann ihre Forderungen erneut. Heute, acht Monate später, befinden sich die damaligen Koalitionsparteien wieder in der Regierung und Monika Bachman weiterhin im Amt. Doch die Anzeichen, dass es mit den versprochenen zusätzlichen Pflegekräften nichts wird, häufen sich.

Für einige Verärgerung hat bei Krankenhausbeschäftigten und Verdi die Veröffentlichung eines aktuellen Gutachtens gesorgt, das die Landesregierung aus CDU und SPD ang...