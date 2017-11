Eine afrikanische Legende

Ghana, Kongo, Libanon. Otto Pfister trainierte in den letzten 55 Jahren insgesamt 24 Vereins- und Nationalmannschaften. In Afrika wurde er 1992 zum Trainer des Jahres gewählt. Pfister – der Völkerverständiger. Heute wird er 80 Jahre alt. Mit seinem Geburtsland verbindet ihn mittlerweile wenig: »Ich habe einen deutschen Pass, aber ich habe keine Beziehung zu Deutschland, nur zu meinem späteren Studium an der Sporthochschule Köln«, sagte Pfister im Gespräch mit planet-interview.de. In der Domstadt erwarb der gebürtige Kölner seine Fußballehrerlizenz und hospitierte bei Trainerlegende Hennes Weisweiler.

Mittlerweile ist Pfister selbst eine Legende. Nicht in Deutschland, aber in Afrika. Mit Ghana gewann er 1991 die...