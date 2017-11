Re: Lust aufs Land

Wie sich Dörfer neu erfinden

Was tun auf dem Dorf, außer saufen und untreu werden – nach Goethe das Laster der Provinz? Abwandern – oder eben was ändern. Das französische Cantal kämpft mit einer besonderen Idee gegen das Dorfsterben: mit einem Workshop für potentielle Stadtflüchtlinge. Marie Milette zeigt Städtern die Vorzüge des Landlebens im Zentralmassiv – einschließlich Möglichkeiten zur beruflichen Selbstverwirklichung. Einen langsamen Tod prophezeiten Wissenschaftler auch dem kleinen Dorf Spessart in der Eifel. Attraktive Bauplätze, Gelder für die Ortsverschönerung, Anwerbung von Betrieben, Engagement der Bürger – all das macht das Leben in Spessart dann doch attrak...