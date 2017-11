Nachschlag: Boulevard Bio

»Frontal 21« erzieht sein Publikum streng ganz im Sinne des BRD-Staates. Dafür mussten diesmal selbständige Frauen herhalten, die in der DDR in venerologische Klinken eingesperrt wurden, etwa weil sie sich mit Männern aus Mosambik trafen. »In vielen Fällen war es so, dass die Frauen offen auf der Straße aufgegriffen ...