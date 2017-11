Politiker kritisieren Siemens

Siemens hat vielerorts für einen traurigen Herbst gesorgt. Der Münchner Konzern, der in den zurückliegenden Jahren zahlreiche Unternehmensbereiche verkauft bzw. geschlossen hat, plant nun einen Kahlschlag bei seiner Kraftwerkssparte. Das trifft die Beschäftigten in Ostdeutschland besonders hart. Anlässlich der angekündigten Schließung der Werke in Görlitz und Leipzig hat die Landesgruppe Sachsen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion eine Perspektive für die betroffenen Standorte und Mitarbeiter gefordert.

»Wir können diese Entscheidung nach den vielen Jahren des erfolgreichen Engagements von Siemens in den ostdeutschen Bundesländern nicht nachvollziehen«, erklärte der Landesgruppenvorsitzende Thomas de Maizière (CDU) am Mittwoch. »Wir stehen an der Seite der Beschäftigten un...