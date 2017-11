SPD: Opposition bleibt Mist

Und sie bewegt sich doch! In der SPD mehren sich die Stimmen, die sich nach der gescheiterten Sondierung für ein Regierungsbündnis von CDU/CSU, FDP und Grünen gegen die bislang kategorische Absage an eine Neuauflage der großen Koalition (Groko) wenden. »Man muss mit dem Bundespräsidenten offen reden, ohne gleich auf dem eigenen Standpunkt zu beharren«, äußerte der Sprecher der konservativen Parteiströmung Seeheimer Kreis, Johannes Kahrs, gegenüber Bild (Mittwochausgabe). Anlass ist die am heutigen Donnerstag anstehende Unterredung von SPD-Chef Martin Schulz beim Staatsoberhaupt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte wegen der festgefahrenen Situation zu Wochenanfang von allen Beteiligten »Gesprächsbereitschaft« verlangt, ausdrücklich auch von seiner eigenen Partei.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) stellt die noch am Abend der Bundestagswahl von Schulz verkündete Festlegung auf die Oppositionsrolle ebenfalls in Frage. Laut Teilne...