Gar nicht nachdenken

Konstante Leistung ist in der 3. Liga eher selten, die Ausnahmen bestätigen die Regel. Eine solche ist Paderborn, seit Wochen die feste Größe an der Tabellenspitze. Überraschend angesichts ihres beeindruckenden Niedergangs seit dem Bundesligaaufstieg 2014/15 inklusive des Trainerdebüts von Stefan Effenberg. Um ein Haar wäre der Sportclub sogar viertklassig geworden, doch die Lizenzverweigerung für 1860 München hielt ihn in Liga drei, in der er nun seinen Gegnern das Fürchten lehrt. Als Mastermind hinter dem Erfolg gilt Trainer Steffen Baumgart, der mit hanseatischer Ruhe und ostdeutscher Authentizität (gebürtiger Rostocker) eine neu zusammengesetzte Mannschaft im Griff hat, mit der er von 16 Spielen nur zwei verlor. Auch den zuletzt starken Hachingern blieb im eigenen Stadion nicht der Hauch einer Chance (0:3). Mit dem Knacken der 40-Punkte-Marke ist der »Klassenerhalt« schon mal gesichert.

Eine weitere Ausnahme ist Rot-Weiß Erfurt, konstant am Tabellenen...