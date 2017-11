Beamtenbund fordert mehr Personal

Der Gewerkschaftstag des DBB – Beamtenbund und Tarifunion (früher: Deutscher Beamtenbund), der am Sonntag begann, endet am heutigen Dienstag. Die Konferenz, an der etwa 600 stimmberechtigte Delegierte teilnahmen, wies auf den Personalmangel im öffentlichen Dienst hin. Auch die Spitze des Dachverbands wurde neu bestimmt.

Der öffentliche Dienst müsse ein »Stabilitätsanker für dieses Land« sein, führte der scheidende DBB-Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt am Montag aus. Dies gelte umso mehr, wenn bis auf weiteres keine Regierung gebildet werden könne. »Ich halte es mit dem Bundespräsidenten: Die Parteien dürfen sich nicht hinter Neuwahlen verstecken«, so Dauderstädt weiter.

Bereits am Sonntag, vor Beginn des Gewerkschaftstags, hatte Dauderstädt eine Stärkung des Staatsdiensts gefordert. »Erst zu reagieren, wenn die Kollegen in der Lehrerschaft oder bei der Polizei bereits in Ruhestand gehen, ist zu spät«, führte er aus. Bislang habe die Politik derartige de...